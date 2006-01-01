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  3. Белкина Лариса Николаевна
Белкина Лариса Николаевна
6.3
1

Белкина Лариса Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1978 г. окончания.
  • Интернатура, Нер-заводская ЦРБ г.Чита, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Педиатрия", 2019 г окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Вяземская, 7А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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