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Федорчук Наталья Викторовна
6.9
1
Федорчук Наталья Викторовна
Педиатр
Стаж 19 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
Высшее, Диплом ДВС № 0635629 ДВГМУ 2000г. Педиатрия
Сертификат - педиатрия до 23.10.2012г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Калинина, 25А
Первичный приём детей
Педиатр
2400 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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