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Белова Светлана Александровна
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Белова Светлана Александровна

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский БМК, специализация "Стоматология", 2011 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология" №0727180514576 от 16.04.2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
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