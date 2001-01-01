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Бельды Евгений Игоревич
6.3
2
Бельды Евгений Игоревич
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ специализация "Педиатрия", 2003 г. окончания.
Специализация по УЗИ, 2001г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике ИПКСЗ, 2007 г.
Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике ИПКСЗ, 2016 г.
Проф. переподготовка по "УЗД", ИПКСЗ, 2007 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
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