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Бельды Евгений Игоревич
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Бельды Евгений Игоревич

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ специализация "Педиатрия", 2003 г. окончания.
  • Специализация по УЗИ, 2001г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике ИПКСЗ, 2007 г.
  • Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике ИПКСЗ, 2016 г.
  • Проф. переподготовка по "УЗД", ИПКСЗ, 2007 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

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