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  3. Бензель Елена Николаевна
Бензель Елена Николаевна
6.0
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Бензель Елена Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Терапия, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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