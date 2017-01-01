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Бережецкая Екатерина Артуровна
6.0
0
Бережецкая Екатерина Артуровна
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов
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