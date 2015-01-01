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Березуцкий Сергей Николаевич
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Березуцкий Сергей Николаевич

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Хирургия, 2015 г.
  • ДВГМУ, Травматология и ортопедия, 2017 г.
  • ДВГМУ, Пластическая хирургия, 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • доцент, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ДВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Профи
ул. Комсомольская, 62
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1400 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1400 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1100 р
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Первичный приём взрослых
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1300 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Травматолог-ортопед
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Травматолог-ортопед
1200 р
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