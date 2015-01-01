Березуцкий Сергей Николаевич
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Направление деятельности: травмы и заболевания кисти, дефекты мягких тканей кисти, микрохирургия кисти. Автор множества статей в отечественных и иностранных журналах, монографий, патентов и рационализаторских внедрений и изобретений.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Комсомольская, 62
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1400 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1400 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Первичный приём взрослых
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1300 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Травматолог-ортопед
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Травматолог-ортопед
1200 р
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