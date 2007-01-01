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Берошвили Александра Ильинична
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Берошвили Александра Ильинична
Педиатр
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2007 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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