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  3. Беспалова Наталья Александровна
Беспалова Наталья Александровна
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Беспалова Наталья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1975 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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