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  3. Заика Оксана Григорьевна
Заика Оксана Григорьевна
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Заика Оксана Григорьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2009 г.
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекоклогия, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1060 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
900 р
МедЭксперт
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1000 р
Женская консультация №1
ул. Иртышская, 11
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Бесплатно
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