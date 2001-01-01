Заика Оксана Григорьевна
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Адреса и стоимость приёма
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1060 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
900 р
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1000 р
ул. Иртышская, 11
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Бесплатно
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