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Бевзюк Анатолий Дмитриевич
6.0
0
Бевзюк Анатолий Дмитриевич
Хирург
Стаж 45 лет
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Информация о враче
Образование
Черновицкий государственный медицинский институт, 1975 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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