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  3. Бевзюк Анатолий Дмитриевич
Бевзюк Анатолий Дмитриевич
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Бевзюк Анатолий Дмитриевич

Хирург
Стаж 45 лет
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Информация о враче
Образование
  • Черновицкий государственный медицинский институт, 1975 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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