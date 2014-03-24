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Рыжиков Владимир Степанович
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Рыжиков Владимир Степанович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • Сертификат "Урология", действительный с 24.03.2014 г. до 24.03.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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