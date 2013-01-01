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Блох Илья Андреевич
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Блох Илья Андреевич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания
  • ФГБУ Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина Минздрава России, Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
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