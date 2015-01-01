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  3. Богач Людмила Владимировна
Богач Людмила Владимировна
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Богач Людмила Владимировна

Терапевт
Стаж 38 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", ЦРБ, г. Александровск- Сахалинский, 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • "Актуальные вопросы терапии", Хабаровский ГИДУВ, февраль 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в тематических, научно-практических конференциях.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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