Богач Людмила Владимировна
Стаж 38 лет
Перечень манипуляций по которым ведется прием:
Клинические методы обследования больных с различной патологией внутренних органов. Трактовка лабораторных исследований Интерпретация R-граф. исследований , КТ, МРТ, ЭЭГ и других инструментальных исследований. Установление клинического диагноза, назначение адекватного лечения, направление на дополнительные методы обследования.Снятие и расшифровка ЭКГ при экстренных состояниях. Оценка и использование результатов УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек, щитовидной железы. Знание и назначение диетотерапии при заболеваниях внутренних органов.
Труд отмечен благодарностями, и почетными грамотами КГБУЗ КДЦ «Вивея», Законодательной Думы Хабаровского края в 2016 году, министерства здравоохранения Хабаровского края в 2017 году.
Клинические методы обследования больных с различной патологией внутренних органов. Трактовка лабораторных исследований Интерпретация R-граф. исследований , КТ, МРТ, ЭЭГ и других инструментальных исследований. Установление клинического диагноза, назначение адекватного лечения, направление на дополнительные методы обследования.Снятие и расшифровка ЭКГ при экстренных состояниях. Оценка и использование результатов УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек, щитовидной железы. Знание и назначение диетотерапии при заболеваниях внутренних органов.
Труд отмечен благодарностями, и почетными грамотами КГБУЗ КДЦ «Вивея», Законодательной Думы Хабаровского края в 2016 году, министерства здравоохранения Хабаровского края в 2017 году.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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