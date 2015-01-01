Богач Людмила Владимировна

Перечень манипуляций по которым ведется прием:

Клинические методы обследования больных с различной патологией внутренних органов. Трактовка лабораторных исследований Интерпретация R-граф. исследований , КТ, МРТ, ЭЭГ и других инструментальных исследований. Установление клинического диагноза, назначение адекватного лечения, направление на дополнительные методы обследования.Снятие и расшифровка ЭКГ при экстренных состояниях. Оценка и использование результатов УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек, щитовидной железы. Знание и назначение диетотерапии при заболеваниях внутренних органов.

Труд отмечен благодарностями, и почетными грамотами КГБУЗ КДЦ «Вивея», Законодательной Думы Хабаровского края в 2016 году, министерства здравоохранения Хабаровского края в 2017 году.















