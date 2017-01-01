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Богатырев Максим Андреевич
6.0
0
Богатырев Максим Андреевич
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Хирургия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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