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  3. Богданова Ольга Яковлевна
Богданова Ольга Яковлевна
6.2
1

Богданова Ольга Яковлевна

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, Зубной врач, 1980 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

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