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Богданова Ольга Яковлевна
6.2
1
Богданова Ольга Яковлевна
Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХМУ, Зубной врач, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв
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