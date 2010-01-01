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  3. Бондарь Валентина Григорьевна
Бондарь Валентина Григорьевна
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Бондарь Валентина Григорьевна

Эндокринолог
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Эндокринология", ГКБУЗ "Краевая клиническая больница №1" имени профессора С.И. Сергеева, 2011-2013 гг.
  • Аспирантура кафедры госпитальной терапии ДВГМУ, 2013 - 2016 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
2500 р
2 отзыва

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