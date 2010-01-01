Бондарь Валентина Григорьевна

С 2013 г. по 2016 г. аспирант кафедры госпитальной терапии ДВГМУ (очная форма обучения). В соавторстве с научным руководителем д.м.н. И.В.Хелимской имеет ряд печатных научных статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных журналах. Как участник XVIII конкурса молодых ученых и аспирантов награждена почетной грамотой министерства образования и науки Хабаровского края за высокий уровень представленных научных проектов в области медицинских и биологических наук. Результаты научных исследований были представлены на Европейском Респираторном Конгрессе, г. Амстердам, на VI съезде врачей-пульмонологов Сибири и Дальнего Востока, г. Благовещенск, на ежегодной научно-практической конференции для врачей (Геллеровские чтения) на базе Дорожной клинической больницы. В настоящее время - соискатель научной степени кандидата медицинских наук.