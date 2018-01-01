  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Боровских Максим Евгеньевич
Боровских Максим Евгеньевич
6.3
0

Боровских Максим Евгеньевич

Массажист
Стаж 2 года
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ФГБ ПОУ Кисловодский Медицинский Колледж, специализация "Медицинский брат по массажу", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБ ПОУ Кисловодский Медицинский Колледж, специализация "Медицинский массаж в педиатрии", 2018 г.
  • ФГБ ПОУ Кисловодский Медицинский Колледж, специализация "Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи