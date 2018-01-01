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Боровских Максим Евгеньевич
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Боровских Максим Евгеньевич
Массажист
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБ ПОУ Кисловодский Медицинский Колледж, специализация "Медицинский брат по массажу", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ФГБ ПОУ Кисловодский Медицинский Колледж, специализация "Медицинский массаж в педиатрии", 2018 г.
ФГБ ПОУ Кисловодский Медицинский Колледж, специализация "Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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