Грицук Иван

Специализируется на проблемах с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом, лечебный массаж. Работает с детьми (в том числе и груднички), дети с ДЦП. Помимо классического медицинского образования, проходил обучение и стажировку в Японии. Владеет уникальными техниками массажа, такими как шиатсу.