Грицук Иван
Стаж не указан
Принимает детей
Специализируется на проблемах с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом, лечебный массаж. Работает с детьми (в том числе и груднички), дети с ДЦП. Помимо классического медицинского образования, проходил обучение и стажировку в Японии. Владеет уникальными техниками массажа, такими как шиатсу.
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Адреса и стоимость приёма
ш. Восточное, 41
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
Консультация детей
Массажист
По запросу
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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