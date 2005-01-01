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  3. Брежнева Лариса Федоровна
Брежнева Лариса Федоровна
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Брежнева Лариса Федоровна

Кардиолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Детская кардиология" от 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по специальности "Детская кардиоревматология", 1979 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский кардиолог в Детской краевой больнице, 1979 -2005 гг.
  • Детский кардиолог в КГБУЗ Перинатальный центр, 2005-2015 гг.
  • Детский кардиолог в “Белой клинике”, с 2015 года по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Консультация детей
Кардиолог
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Консультация детей
Кардиолог
По запросу
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