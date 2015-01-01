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Попова Галина Юрьевна
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0
Попова Галина Юрьевна
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1981 г. окончания
ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, г. Москва, Детская кардиология, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
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