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Попова Галина Юрьевна
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Попова Галина Юрьевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1981 г. окончания
  • ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, г. Москва, Детская кардиология, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
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