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Кафедра здоровья
0.0
Рейтинг

Кафедра здоровья

В клинике 8 врачей
Адреса
Хабаровск, ул. Истомина, 84
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Высококвалифицированные специалисты, гастроэнтеролог, канд. мед. наук Марега Л. А., УЗИ, медицинский массаж, детский кардиолог, детский ортопед, невролог, эндокринолог, ревматолог, психолог, психиатр.

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Врачи работающие в клинике
Федосеева (Байнетова) Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федосеева (Байнетова) Наталья Сергеевна

Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 20 лет
Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Апеллесова Наталья Валентиновна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Апеллесова Наталья Валентиновна

Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Золотарева Галина Игоревна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Золотарева Галина Игоревна

Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Савченко Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Ирина Алексеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ануреев Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ануреев Сергей Владимирович

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Марега Лариса Александровна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Марега Лариса Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Махонич Ольга Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Махонич Ольга Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Девликамова Русалина Рашидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Девликамова Русалина Рашидовна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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