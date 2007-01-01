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Кафедра здоровья
В клинике 8 врачей
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Информация
Высококвалифицированные специалисты, гастроэнтеролог, канд. мед. наук Марега Л. А., УЗИ, медицинский массаж, детский кардиолог, детский ортопед, невролог, эндокринолог, ревматолог, психолог, психиатр.
ООО "Кафедра здоровья".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей