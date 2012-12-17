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Брежнева Ольга Геннадьевна
6.0
1
Брежнева Ольга Геннадьевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт , 1984 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
Сертификат - терапия – от 17.12.2012- до 17.12.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв
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