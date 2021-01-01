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Буцерка Лариса Михайловна
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Буцерка Лариса Михайловна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен до 09 июня 2022 г.
  • Сертификат "Терапия", действителен до 25 февраля 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
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