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Бурдинский Евгений Юрьевич
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Бурдинский Евгений Юрьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2003 г. окончания.
  • Интернатура по офтальмологии, ДВГМУ, 2004 г. окончания.
  • Курс профессиональной переподготовки «Организация здравоохранения и общественное здоровье», на базе «Центральный многопрофильный институт», г. Москва, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации «Глаукома», на базе «Государственного Медицинского Университета МЗ РФ», г. Москва 2004 г.
  • Курс повышения квалификации «Аллоплант» на базе «Всероссийского центра глазной и пластической хирургии», г. Уфа, 2006 г.
  • Сертификационный цикл «Микрохирургия глаза», на базе «Научно-педагогического центра ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова», г. Москва, 2009 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник Всероссийской научно-практической конференции «Глаукома: проблемы и решения», г. Москва, 2004 г.
  • Участник IX научно-практической конференции с международным участием «Современные технологии лечения витреоретинальной патологии», г. Москва, 2011 г.
  • Участник XX офтальмологического конгресса «Белые ночи» - X конгресса ООО «Ассоциация врачей – офтальмологов», г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, ХФ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, глаукомное отделение, 2004-2006 гг.
  • Врач-офтальмолог, ПКДЦ «Терапевт Матвей Мудров», 2007-2010 гг.
  • Врач-офтальмолог, ООО «Приморский центр микрохирургии глаза», г. Владивосток, 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Хабаровский центр хирургии глаза
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Металлистов, 1А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
600 р
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