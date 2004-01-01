Бурдинский Евгений Юрьевич

Курс повышения квалификации «Глаукома», на базе «Государственного Медицинского Университета МЗ РФ», г. Москва 2004 г.

Курс повышения квалификации «Аллоплант» на базе «Всероссийского центра глазной и пластической хирургии», г. Уфа, 2006 г.

Сертификационный цикл «Микрохирургия глаза», на базе «Научно-педагогического центра ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова», г. Москва, 2009 г.