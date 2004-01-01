Бурдинский Евгений Юрьевич
Стаж 16 лет
1. Врач-офтальмолог, владеет всеми современными методами диагностики глазных
болезней.
2. Владеет хирургическим лечение катаракты (в том числе и факоэмульсификация) и
глаукомы.
3. Владеет всеми видами лазерных операций на сетчатке и переднем отрезке глаза.
4. Владеет навыками работы на ОКТ
болезней.
2. Владеет хирургическим лечение катаракты (в том числе и факоэмульсификация) и
глаукомы.
3. Владеет всеми видами лазерных операций на сетчатке и переднем отрезке глаза.
4. Владеет навыками работы на ОКТ
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Металлистов, 1А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
600 р
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