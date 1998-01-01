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Онуприенко Елена Викторовна
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Онуприенко Елена Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", на базе ММУ "Клиническая больница №10", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2004 г.
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2009 г.
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Консультация детей
Окулист (офтальмолог)
500 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
2 отзыва

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