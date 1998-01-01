Онуприенко Елена Викторовна
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Консультация детей
Окулист (офтальмолог)
500 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1000 р
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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