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  3. Гончарова Елена Сергеевна
Гончарова Елена Сергеевна
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Гончарова Елена Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Педиатрия", 2011 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Офтальмология" квалификация- Врач-офтальмолог, КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013 г. окончания.
  • Сертификат "Офтальмология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО «Ланта работает с 2018 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1300 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1300 р
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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