Гончарова Елена Сергеевна
Стаж 8 лет
Принимает детей
Профессиональные навыки:
Функциональные и клинические методы исследования органов зрения
Заболевание внутренних оболочек глаза и зрительного нерва
Повреждения органа зрения
Удаление инородного тела
Массаж век
Подбор очков
Функциональные и клинические методы исследования органов зрения
Заболевание внутренних оболочек глаза и зрительного нерва
Повреждения органа зрения
Удаление инородного тела
Массаж век
Подбор очков
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1300 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1300 р
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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