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Быков Евгений Анатольевич
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Быков Евгений Анатольевич

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат специалиста "Общая врачебная практика (семейная медицина)", от 13.12.2014 г.
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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