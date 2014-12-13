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Быков Евгений Анатольевич
6.0
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Быков Евгений Анатольевич
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат специалиста "Общая врачебная практика (семейная медицина)", от 13.12.2014 г.
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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