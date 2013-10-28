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Митрофанова Евгения Владимировна
6.0
0
Митрофанова Евгения Владимировна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, общая врачебнаяпрактика. Сертификат: 28.10.2013 - до 27.10.2018
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
Бесплатно
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