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  3. Митрофанова Евгения Владимировна
Митрофанова Евгения Владимировна
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Митрофанова Евгения Владимировна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, общая врачебнаяпрактика. Сертификат: 28.10.2013 - до 27.10.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
Бесплатно
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