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  3. Чечетка Светлана Геннадьевна
Чечетка Светлана Геннадьевна
6.2
1

Чечетка Светлана Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2006 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология детская", действителен по 11.04.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

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