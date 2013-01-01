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  3. Левченко Евгения Ивановна
Левченко Евгения Ивановна
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Левченко Евгения Ивановна

Стоматолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар "Кариес в детской стоматологии: от профилактики к лечению осложнений", г. Владивосток, 27 апреля 2013
  • Семинар "Построение профессиональных коммуникаций между врачами-стоматологами и зубными техниками", Б. Фридзон, г. Хабаровск, 11 июня 2013г.
  • Семинар "Комплексный подход к эндодонтическому лечению: технологические и клинические аспекты", г. Хабаровск, 2013г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
0 отзывов

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