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Чернатова Инесса Алексеевна
5.7
5
Чернатова Инесса Алексеевна
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Хирург-офтальмолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1300 р
Хирург-офтальмолог
800 р
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
5 отзывов
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