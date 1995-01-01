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  3. Чернатова Инесса Алексеевна
Чернатова Инесса Алексеевна
5.7
5

Чернатова Инесса Алексеевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1995 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Хирург-офтальмолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1300 р
Хирург-офтальмолог
800 р
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
5 отзывов

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