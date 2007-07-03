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Мельникова Ксения Михайловна
Мельникова Ксения Михайловна
Гастроэнтеролог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Диплом ГОУВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» от 24.07.2005 г., врач по специальности «Лечебное дело»
Интернатура от 03.07.2007 г. «Терапия»
Диплом о профпереподготовки от 28.12.2018 г. «Гастроэнтерология»
Диплом «Диетология» от 11.11.2019 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Сертификат специалиста «Гастроэнтерология» от 28.12.2018 г.
Сертификат «Терапия» от 02.12.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 02.12.2020 г. «Терапия»
Сертификат «Диетология» 07.04.2021 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
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