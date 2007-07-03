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Мельникова Ксения Михайловна

Мельникова Ксения Михайловна

Гастроэнтеролог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Диплом ГОУВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» от 24.07.2005 г., врач по специальности «Лечебное дело»
  • Интернатура от 03.07.2007 г. «Терапия»
  • Диплом о профпереподготовки от 28.12.2018 г. «Гастроэнтерология»
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Курсы повышения квалификации
  • Сертификат специалиста «Гастроэнтерология» от 28.12.2018 г.
  • Сертификат «Терапия» от 02.12.2020 г.
  • Удостоверение о повышении квалификации от 02.12.2020 г. «Терапия»
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р

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