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  3. Черных Анатолий Александрович
Черных Анатолий Александрович
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Черных Анатолий Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Белый клык
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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