Черных Анатолий Александрович
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Выполняет работы высочайшего качества по съёмному протезированию: полные съёмные протезы бюгельные, съёмные протезы на замковом крепеже и протезы последнего поколения, ацеталовые гибкие протезы (силиконовые). Также идеальные мостовидные протезы из металлокерамики, металла, металлопластмассы.
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Адреса и стоимость приёма
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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