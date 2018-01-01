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  3. Чернышова Юлия Сергеевна
Чернышова Юлия Сергеевна
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Чернышова Юлия Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка, лечебная физкультура и спортивная медицина, ДВГМУ, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр доктора Бубновского
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 94
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
1600 р
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1600 р
Вторичный приём взрослых
Врач ЛФК
800 р
Вторичный приём детей
Врач ЛФК
800 р
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