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Центр доктора Бубновского
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Система правильных, безопасных упражнений на специальных тренажерах (МТБ). Услуги врача ЛФК.
Избавление от боли в спине, шее, плечах и суставах без лекарств, корсетов и операций.
Услуги центра:
- Лечение и профилактика заболеваний позвоночника и суставов (артрит, остеохондроз, грыжи позвоночника, боли в суставах);
- Подготовка к операциям на суставах и по замене суставов, реабилитация после операций, восстановление после травм;
- Лечение и профилактика нарушений в детском возрасте (5-12 лет): сколиозы, плоскостопие, вегетососудистая дистония, дефицит веса.
Единственный в Хабаровске центр, где упражнения проводятся на реабилитационных тренажерах, разработанных ДМН профессором Бубновским Сергеем Михайловичем и все специалисты прошли обучение у автора методики доктора Бубновского.
Вас ждет запатентованная система упражнений, задача которых – разгрузить позвоночник и суставы, укрепить пораженные мышцы, снять спазм и воспаление, восстановить кровоснабжение, избавить человека от боли. Результат - полное восстановление трудоспособности и возвращение к полноценной жизни.
Пациенты Центра, приводя в порядок свои суставы и позвоночник, одновременно помогают себе в лечении артериальной гипертонии, заболеваний органов малого таза, дыхательной и мочевыделительной систем, вегето-сосудистой дистонии, избавляются от излишнего веса, целлюлита, синдрома хронической усталости.
Процесс лечения:
- Специальная диагностика состояния мышц и связок;
- Врач Центра проведет диагностику и назначит курс из 12 лечебных занятий;
- Через 6 занятий врач снова оценит состояние и процесс улучшения, скорректирует стратегию лечения при необходимости;
- По окончанию первого курса врач проанализирует результаты и даст рекомендацию, необходимо или нет продолжать занятия в центре;
- При отсутствии серьезных проблем со здоровьем 1 цикла может быть достаточно для перехода на домашнюю гимнастику.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ООО "Дальневосточный центр кинезитерапии Бубновского".