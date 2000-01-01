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Центр доктора Бубновского
6.3
Рейтинг

Центр доктора Бубновского

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Калинина, 25А
цокольный этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Краснореченская, 94
6-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Выходной
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Информация

Система правильных, безопасных упражнений на специальных тренажерах (МТБ). Услуги врача ЛФК.

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Врачи работающие в клинике
Луговская Рената Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Луговская Рената Владимировна

Врач ЛФК
Стаж 3 года
Врач ЛФК
Стаж 3 года
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Принимает детей
Казанцева Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казанцева Евгения Ивановна

Педиатр, Врач ЛФК, Аллерголог-иммунолог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 16 лет
Педиатр, Врач ЛФК, Аллерголог-иммунолог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Чернышова Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернышова Юлия Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 2 года
Врач ЛФК
Стаж 2 года
Записаться на приём
Принимает детей

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