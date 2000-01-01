Центр доктора Бубновского

Избавление от боли в спине, шее, плечах и суставах без лекарств, корсетов и операций.

Услуги центра:

Лечение и профилактика заболеваний позвоночника и суставов (артрит, остеохондроз, грыжи позвоночника, боли в суставах);

Подготовка к операциям на суставах и по замене суставов, реабилитация после операций, восстановление после травм;

Лечение и профилактика нарушений в детском возрасте (5-12 лет): сколиозы, плоскостопие, вегетососудистая дистония, дефицит веса.

Единственный в Хабаровске центр, где упражнения проводятся на реабилитационных тренажерах, разработанных ДМН профессором Бубновским Сергеем Михайловичем и все специалисты прошли обучение у автора методики доктора Бубновского.

Вас ждет запатентованная система упражнений, задача которых – разгрузить позвоночник и суставы, укрепить пораженные мышцы, снять спазм и воспаление, восстановить кровоснабжение, избавить человека от боли. Результат - полное восстановление трудоспособности и возвращение к полноценной жизни.

Пациенты Центра, приводя в порядок свои суставы и позвоночник, одновременно помогают себе в лечении артериальной гипертонии, заболеваний органов малого таза, дыхательной и мочевыделительной систем, вегето-сосудистой дистонии, избавляются от излишнего веса, целлюлита, синдрома хронической усталости.

Процесс лечения:

Специальная диагностика состояния мышц и связок;

Врач Центра проведет диагностику и назначит курс из 12 лечебных занятий;

Через 6 занятий врач снова оценит состояние и процесс улучшения, скорректирует стратегию лечения при необходимости;

По окончанию первого курса врач проанализирует результаты и даст рекомендацию, необходимо или нет продолжать занятия в центре;

При отсутствии серьезных проблем со здоровьем 1 цикла может быть достаточно для перехода на домашнюю гимнастику.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.

ООО "Дальневосточный центр кинезитерапии Бубновского".