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Чибуркина Наталья Даниловна
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Чибуркина Наталья Даниловна
Лор (оториноларинголог)
,
Сурдолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1973 г. окончания.
Сертификат по специальности "Сурдология-оториноларингология", до 2024 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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