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Чистякова Валентина Викторовна
6.0
0
Чистякова Валентина Викторовна
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Благовещенск, Лечебное дело, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
Бесплатно
0 отзывов
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