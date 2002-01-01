Чумакова Ирина Николаевна
Стаж не указан
Ведение беременных с эпилепсией. Подбор противоэпилептической терапии при планировании беременности
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
По запросу
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
850 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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