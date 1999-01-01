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Кокин Максим Александрович
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Кокин Максим Александрович
Патологоанатом
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999-2005 гг.
Клиническая ординатура по специальности "Патологическая анатомия", 2005-2007 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификационная учеба на базе Института повышения квалификации сотрудников здравоохранения (ИПКСЗ), октябрь, 2012 г.
Сертификационная учеба на базе кафедры судебной медицины с курсом патологической анатомии Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), декабрь, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
0 отзывов
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