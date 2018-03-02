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  3. Даняева Юлия Владимировна
Даняева Юлия Владимировна
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Даняева Юлия Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж 24 года / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1993 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология хирургическая",от 02.03.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
917 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
275 р
0 отзывов

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