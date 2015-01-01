Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Дегтярь Ирина Ильинична
6.0
0
Дегтярь Ирина Ильинична
Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Психология", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Базовый курс когнитивно-поведенческой психотерапии и психологического консультирования. 2017 г.
Современные методы психотерапии детей и подростков. Интегративный подход. 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Остапчук
Виктория Сергеевна
Психолог
,
Дефектолог
6.0
0
Записаться
Поляков
Антон Игоревич
Психолог
,
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Пугачева-Ковенева
Анна Александровна
Психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...