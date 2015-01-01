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Дегтярь Ирина Ильинична
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Дегтярь Ирина Ильинична

Психолог
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Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Психология", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Базовый курс когнитивно-поведенческой психотерапии и психологического консультирования. 2017 г.
  • Современные методы психотерапии детей и подростков. Интегративный подход. 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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