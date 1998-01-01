Воронежский Александр Викторович
Стаж 20 лет
Индивидуальная и групповая психотерапия с широким кругом проблем, семейная психотерапия.
Индивид. психотерапия (50 мин.) - 2000 р., (90 мин) - 3000 р., семейная психотерапия (50 мин.) - 2500 р., (90 мин.) - 3000 р.
Индивид. психотерапия (50 мин.) - 2000 р., (90 мин) - 3000 р., семейная психотерапия (50 мин.) - 2500 р., (90 мин.) - 3000 р.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
3000 р
Нарколог
3000 р
Психиатр
3000 р
Психолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
3000 р
Психиатр
3000 р
Психолог
3000 р
Психотерапевт
3000 р
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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