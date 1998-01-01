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Воронежский Александр Викторович
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Воронежский Александр Викторович

Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1989-1998 гг.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", 1998-1999 гг.
  • Специализация по психиатрии-наркологии, 2002 г.
Еще 5
Курсы повышения квалификации
  • Курс психотерапии при кафедре терапии и профилактической медицины ФУВ ДВГМУ
  • Курс "Телефонное консультирование", г.Хабаровск, 2001 г.
  • Семинар «Психотерапия пограничных состояний», г.Хабаровск, 2001 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • с 1999г. врач-нарколог, психотерапевт в Городском центре психотерапии
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
3000 р
Нарколог
3000 р
Психиатр
3000 р
Психолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
3000 р
Психиатр
3000 р
Психолог
3000 р
Психотерапевт
3000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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