Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Дементьева Ирина Ивановна
6.0
0
Дементьева Ирина Ивановна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Алма-Атинский мединститут, педиатрия, 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Литвинский
Антон Геннадьевич
Стоматолог-ортопед
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Глонин
Александр Юрьевич
Травматолог-ортопед
,
Зав. отделением
6.6
3
Записаться
Воробьев
Максим Валентинович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Зав. отделением
8.0
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...