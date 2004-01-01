Дейкун Ирина Алексеевна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
На базе МЦ «Ланта» занимается диагностикой и лечением нарушения гормонального статуса и заболеваний обмена веществ. К наиболее распространенным заболеваниям, с которыми обращаются за помощью к эндокринологу: диагностика и лечение сахарного и не сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, заболеваний надпочечников, а так же нарушений работы половых желез.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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