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  3. Дейкун Ирина Алексеевна
Дейкун Ирина Алексеевна
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2

Дейкун Ирина Алексеевна

Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979-1985 гг.
  • Интернатура по специальности "Терапия" квалификация "Врач-терапевт" Усть –Имск, МСЧ, ЛПК ,1985-1986 гг.
  • Сертификат "Эндокринология".
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы в эндокринологии» (г. Иркутск), 1987-1988 гг.
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы в эндокринологии», 2004 г.
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы в эндокринологии», 2009 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по эндокринологии.
Опыт работы
  • В ООО «Ланта работает с 2011 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва

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