Дейкун Ирина Алексеевна

На базе МЦ «Ланта» занимается диагностикой и лечением нарушения гормонального статуса и заболеваний обмена веществ. К наиболее распространенным заболеваниям, с которыми обращаются за помощью к эндокринологу: диагностика и лечение сахарного и не сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, заболеваний надпочечников, а так же нарушений работы половых желез.