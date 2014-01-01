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  3. Дмитриева Елена Витальевна
Дмитриева Елена Витальевна
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Дмитриева Елена Витальевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Терапия, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 Г.
  • ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2017 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Профпатология, 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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