Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Дмитриева Елена Витальевна
6.0
0
Дмитриева Елена Витальевна
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Терапия, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 Г.
ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2017 г. окончания.
ИПКСЗ, Профпатология, 2017 г.
ИПКСЗ, Гастроэнтерология, 2019 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Рабинович
Инна Ефимовна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Лецкин
Александр Яковлевич
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Шатрова
Марина Борисовна
Врач функциональной диагностики
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...