Дерматовенеролог в Хабаровске

Дерматовенеролог специализируется на диагностике, лечении и профилактике кожных и венерических заболеваний, изучает взаимосвязь этих заболеваний. Кроме того, консультация врача-дерматовенеролога нужна людям, у которых есть проблемы с ногтями и волосяным покровом.



Дерматовенерологи обладают навыками эффективной борьбы с множеством заболеваний, среди них:

- псориаз;

- дерматит;

- аллергодерматозы;

- лишай;

- родинки;

- герпес,ВПЧ;

- гонорея;

- хламидиоз;

- трихомониаз.



К дерматовенерологу необходимо обратиться при следующих симптомах:

- появление белого налета на языке;

- краснота, зуд в области заднего прохода;

- выделения из половых органов;

- боли в паху;

- кожные высыпания.





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