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Фролова Зоя Владимировна
6.0
0
Фролова Зоя Владимировна
Дерматовенеролог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997г. окончания.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действительный до 07.05.2020 г.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", действителен до 04.10.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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