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Долгалев Валерий Геннадьевич
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Долгалев Валерий Геннадьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
  • ХГМИ, интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Переподготовка, Оториноларингология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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