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Долгалев Валерий Геннадьевич
6.0
0
Долгалев Валерий Геннадьевич
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
ХГМИ, интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1987 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Переподготовка, Оториноларингология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
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