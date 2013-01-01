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  3. Якубовская Ольга Викторовна
Якубовская Ольга Викторовна
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Якубовская Ольга Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ в 1990 г. лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
  • Дальневосточный государственный медицинский университет (отоларингология) в 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гайдара, 13
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
0 отзывов

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